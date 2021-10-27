الإرياني: تصريحات «قرداحي» تعكس جهلاً فاضحاً بالشأن اليمني.. تجاهل جرائم الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

ندّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بتصريحات وزير الإعلام اللبناني “جورج قرداحي” ضد المملكة، ودورها في اليمن.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “نستغرب التصريحات الصادرة عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس جهلاً فاضحاً بالشأن اليمني، وانحيازاً أعمى لمليشيا الحوثي الارهابية، وتجاهلاً لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الإنقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، وإحلال السلام”.

وأضاف الإرياني: “نذكر وزير الإعلام اللبناني، أن مليشيا الحوثي، وبإيعاز وتخطيط إيراني هي من فجّرت الحرب بانقلابها على الدولة، والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار، الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية، بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وإفشال كل الحلول السلمية للأزمة”.

وتابع: “نأسف لتجاهل تلك التصريحات عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها للتجمعات السكنية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وزراعتها الألغام والعبوات الناسفة، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية”.

وختم وزير الإعلامي اليمني بقوله: “أين ضمير الوزير “قرداحي” من الفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، من قتل وحشي، وتفجير، ونهب للمنازل والممتلكات، ومن آلاف المختطفين في معتقلاتها من قيادات الدولة وسياسيين وصحفيين، وإعلاميين وناشطين، ومن جرائم تجنيد الاطفال، واعتقال النساء واغتصابهن في سجون خاصة”.