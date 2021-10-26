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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفير 126 وظيفة للجنسين

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفير 126 وظيفة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفير (126) وظيفة شاغرة (للجنسين) من خلال (برنامج تدريبي) لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بوظيفة (مساعد إداري ثالث) – بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل .

المسمى الوظيفي:

– مساعد إداري ثالث (العدد: 126 وظيفة).

(ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي / الترجمة، التعليم ، الفن ، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات)، أو أياً من التخصصات الإدارية ذات الصلة.
– خبرة عملية مرتبطة بالوظيفة لمدة سنة واحدة على الأقل أو حاصل على تدريب بعد التخرج.
– معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية.
– معرفة أساسيات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

التقديم على الوظائف:

– التقديم متاح الآن وينتهي في تاريخ (4 نوفمبر 2021م)، علماً بانه سيتم تحديث الوظائف المتاحة بشكل مستمر، كما يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).

 

 

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