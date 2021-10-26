من أصيب بـ«كورونا» وتلقى جرعتين من اللقاح.. هل يحتاج للجرعة الثالثة؟

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أوضح ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية، مدى إمكانية الحصول على جرعة ثالثة حال الإصابة بفيروس كورونا رغم أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال “الخشان” في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إنه لابد من أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، لكونه أنجح في منع العدوى من الحصول على المناعة عقب التعافي من الإصابة”.

وأكد أن قرار أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح في هذه الحالة، قائم على العديد من الدراسات وليس ارتجالي.

وأشار إلى أن إقرار جرعة رابعة سيتضح مع الدراسات المستقبلية، لافتاً إلى أنه ربما تكون الجرعة الرابعة جرعة سنوية مثلها مثل كافة التطعيمات الأخرى.