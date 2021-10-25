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جرعة مخفضة من «موديرنا» للأطفال ما بين 6 -11 عاما

جرعة مخفضة من «موديرنا» للأطفال ما بين 6 -11 عاما
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة “موديرنا” عن جرعة مخفضة من لقاحها صد فيروس كورونا المستجد، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عاماً، منوهة أنها آمنة وفعالة .

وقد اختبر الباحثون جرعتين للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عاما، بفارق شهر واحد.

يذكر أن أن لقاح موديرنا كان مرخصاً للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر.

ولم تحصل موديرنا بعد على موافقة “إدارة الغذاء والدواء” الأميركية لتقديم لقاحها للمراهقين، لكنها تدرس جرعات مخفضة للأطفال الأصغر سناً.

بينما تعد جرعات لقاح “فايزر ـ بيونتيك” المخصصة للأطفال ، هي الأقرب إلى الاستخدام واسع النطاق.

وقد حصلت “فايزر ـ بيونتيك” على موافقة “إدارة الغذاء والدواء” الأميركية لنفس الفئة العمرية تقريبا، بدءاً من سن الخامسة.

لكن يبدو أن موديرنا تخطط في الوقت القريب، لتقديم بياناتها الخاصة بلقاح الأطفال إلى إدارة الغذاء والدواء، والجهات التنظيمية العالمية.

 

 

 

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