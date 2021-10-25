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في 8 شهور .. تجارة المملكة الخارجية تتخطى تريليون ريال

في 8 شهور .. تجارة المملكة الخارجية تتخطى تريليون ريال
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توصل- فريق التحرير:

سجلت المملكة فائضاً وارتفاعاً في التجارة الخارجية، وذلك مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالمياً والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

وخلال ثمانية شهور من العام الجاري، ارتفعت التجارة الخارجية للمملكة 34% لتصل إلى 1.01 تريليون ريال، مقابل 756.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع فائض الميزان التجاري 215 %، ليبلغ 253 مليار ريال، مقابل 80.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.

وبحسب تقرير نشرته الاقتصادية، ستند إلى بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال أغسطس الماضي، فائضاً للشهر الـ14 على التوالي بنحو 38.8 مليار ريال.

وجاء ذلك نتيجة قفزة في الإيرادات النفطية، بعد أن بلغت الصادرات “نفطية وغير نفطية” 89.2 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 50.3 مليار ريال.

فيما بلغت التجارة الخارجية السلعية 139.5 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مرتفعة 44 % عن الشهر نفسه من 2020 البالغ 96.9 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى خلال 27 شهرا.

أما إيرادات صادرات النفط للمملكة، فقد ارتفعت خلال أغسطس على أساس سنوي، 74.2 % بما يعادل 28.2 مليار ريال، لتبلغ 66.2 مليار ريال مقابل 38 مليار ريال في الشهر نفسه من 2020.

 

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