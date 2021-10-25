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صورة متداولة.. قائد سابق بالجيش الأفغاني يجلس على الرصيف في أمريكا

صورة متداولة.. قائد سابق بالجيش الأفغاني يجلس على الرصيف في أمريكا
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تواصل- فريق التحرير:

انتشرت صورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هبة الله علي زاي وهو يجلس على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة.

وأثارت الصورة ردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تناقلها في الصحف الأفغانية، حيث أظهرت  الجنرال ” علي زاي”، بالقرب من أخد مخيمات اللاجئين في فيرجينيا الأمريكية.

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر الجنرال السابق في الصورة، حانيا رأسه وتبدو عليه علامات التعب.

يذكر أن الجنرال السابق كان قد تم تعيينه قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل.

وكان الجنرال هبة الله قد تعهد عقب تعيينه بربح الحرب ضد عناصر طالبان.

 

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