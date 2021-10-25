صورة متداولة.. قائد سابق بالجيش الأفغاني يجلس على الرصيف في أمريكا

تواصل- فريق التحرير:
انتشرت صورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هبة الله علي زاي وهو يجلس على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة.
وأثارت الصورة ردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تناقلها في الصحف الأفغانية، حيث أظهرت الجنرال ” علي زاي”، بالقرب من أخد مخيمات اللاجئين في فيرجينيا الأمريكية.
وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر الجنرال السابق في الصورة، حانيا رأسه وتبدو عليه علامات التعب.
يذكر أن الجنرال السابق كان قد تم تعيينه قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل.
وكان الجنرال هبة الله قد تعهد عقب تعيينه بربح الحرب ضد عناصر طالبان.
هیبتالله علیزی یک هفته قبل از فروپاشی، بهحیث رئیس ستاد ارتش گماشته شد. او گفت: " این جنگ را میبریم."
او حالا در کمپ مهاجران افغان در ویرجینیا است. سرخورده از یک شکست تلخ.
بسیاری از سربازان ارتش افعانستان به وطن و سرزمین شان تعهد داشتند، اما همه قربانی خیانت رهبری مملکت شدند.pic.twitter.com/B1BsVRPNfS
— Mukhtar wafayee مختار وفایی (@Mukhtarwafayee)October 23, 2021