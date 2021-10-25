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(فيديو متداول) إحراق الإطارات في شوارع الخرطوم احتجاجاً على اعتقال الوزراء

(فيديو متداول) إحراق الإطارات في شوارع الخرطوم احتجاجاً على اعتقال الوزراء
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تواصل – فريق التحرير:

خرج عدد من المحتجين لشوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وقاموا بإحراق الإطارات تنديدا بالاعتقالات التي تمت لعدد من الوزراء.

وشهدت الخرطوم انقطاعاً لخدمات الإنترنت والهاتف، كما نزلت تعزيزات عسكرية كثيفة إلى الشوارع.

فيما قامت القوات العسكرية بإغلاق عدد من الطرقات والجسور في العاصمة.

كما شهدت الخرطوم اليوم سلسلة اعتقالات طالت عدداً من الوزراء في الحكومة السودانية، بعد اقتحام منازلهم من قبل قوات عسكرية، فضلا عن وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

يذكر أن تلك الاعتقالات جاءت بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.

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