الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل أنت منهم؟.. الموارد البشرية تُجيب على أبرز خمسة أسئلة يريد كثيرين معرفة إجابتها

هل أنت منهم؟.. الموارد البشرية تُجيب على أبرز خمسة أسئلة يريد كثيرين معرفة إجابتها
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز الأسئلة المتكررة التي تصلها وتتعلق بعمل الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر حساب “العناية بالعملاء” التابع لها، أبرز خمسة استفسارات، والتي جاءت كالتالي:

هل من اللازم مراجعة مكتب العمل للموافقة على نقل خدمة تابع؟

لا .. لا يلزم مراجعة مكتب العمل وتتم الموافقة على الطلب من قبل الوافد الأساسي عن طريق الخدمات الإلكترونية- بوابة الأفراد-.

عند نقل ملكية المنشأة من خلال وزارة التجارة.. ما هو الإجراء لفتح ملف منشاة جديدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟

عند نقل ملكية المنشأة تتم مراجعة مكتب العمل من قبل مالك المنشأة الجديدة لطلب تحويل المنشأة إلى تحت الإجراء وبعد ذلك يتم فتح مجلد جديد من خلال الخدمات الإلكترونية.

عند الموافقة على تغيير نشاط المنشأة متى يتم تعديل الكيان؟

يتم تعديل الكيان بعد التحديثات الأسبوعية

يوجد لدى المنشأة التي أعمل بها مخالفات وأرغب في تقديم بلاغ

للإبلاغ عن مخالفات نظام العمل يرجى استخدام تطبيق معا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوي 19911

هل يمكن إلغاء بلاغ تغيب تجاوز 20 يوما من تاريخ تقديمه؟

الأصل عدم إلغاء بلاغ التغيب من قبل صاحب العمل بعد مرور 20 يومًا على تسجيله إلا في أضيق الحدود ويتم ذلك من قبل مكتب العمل في حال رأى ذلك.

 

 

 

مواد ذات صلة

بعد إطلاق «السعودية الخضراء».. تعرف على أبرز الأشجار الملائمة للزراعة في المملكة

بعد إطلاق «السعودية الخضراء».. تعرف على أبرز الأشجار الملائمة للزراعة في المملكة

«الموارد البشرية» توضح آلية متابعة قرارات التوطين في المملكة

«الموارد البشرية» توضح آلية متابعة قرارات التوطين في المملكة

5 آلاف حد أدنى للراتب.. توطين 4 وظائف جديدة بالمملكة بينها الترجمة والسكرتارية

5 آلاف حد أدنى للراتب.. توطين 4 وظائف جديدة بالمملكة بينها الترجمة والسكرتارية

رواتب العمالة المنزلية بالمملكة الأعلى بالمنطقة.. مختص يكشف الأسباب (فيديو)

رواتب العمالة المنزلية بالمملكة الأعلى بالمنطقة.. مختص يكشف الأسباب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>