سقوط طائرة تحمل أموالاً فوق ملعب كرة قدم بدولة عربية (صور)

تواصل – وكالات:

هبطت طائرة مروحية تقل سيولة نقدية اضطراريا في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها، وسط أنباء عن إصابة فردين من طاقمها”، وفقا لصحيفة الشاهد الليبية.

وأوضح مستشفى “ترهونة” التعليمي عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة، وأنهم بصحة جيدة، وفق شبكة “عين ليبيا” الإخبارية.

وكانت الطائرة العمودية تحمل بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار، وهبطت اضطراريا في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد اختلال توازنها بسبب التقلبات الجوية.