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توجيه جديد من «وزارة الحج» بشأن مواعيد العمرة

توجيه جديد من «وزارة الحج» بشأن مواعيد العمرة
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت وزارة الحج والعمرة، مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو تطبيق «توكلنا» وحجز موعد جديد لأداء العمرة.

وقالت مصادر  إنه يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا.

وبحسب عكاظ فإنه  بإمكان المستفيد من «اعتمرنا» أو «توكلنا» حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال.

وأعلنت الجهات الصحية تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء التباعد بين الزوار والمصلين والمعتمرين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021 اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا»، مؤكدة أن الأعمار المصرح لها بأداء العمرة من سن 12 عاما فما فوق، في حين أنه لا يُسمح لمن هم دون 12 عاما بحجز تصاريح العمرة والصلاة.

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