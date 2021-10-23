فيديو.. ضبط قائد شاحنة كاد يسبب كارثة على أحد الطرق بخميس مشيط

تواصل- فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد شاحنة عرّض حياة الآخرين للخطر أثناء سيره على أحد الطرق في خميس مشيط.

ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو للشاحنة – في تعليق على حساب المرور- وهي تسير على أحد الطرق العامة ويظهر عدم غلق بابها الخلفي مما قد يعرض الآخرين للخطر ويسبب كارثة- لاقدر الله- على الطريق، وعلق :”يشكل خطرًا على المجتمع”.

فيما تفاعل معه حساب “المرور السعودي”، وأكد أنه تم ضبط قائد المركبة، قائلًا :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.