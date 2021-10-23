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شاهد.. آخر ظهور لزوارق الحوثي المفخخة قبل تدميرها في غارة للتحالف

شاهد.. آخر ظهور لزوارق الحوثي المفخخة قبل تدميرها في غارة للتحالف
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن آخر صور تمكنت من توثيقها لـ 4 زوارق مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي، أثناء عمليات الاستطلاع، قبل تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة.

وأوضح التحالف، أن العمليه العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباري دقيق لتحييد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد “التحالف” في البيان الذي أصدره على مواصلة الجهود العسكرية في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه (91) زورقاً مفخخاً ومسيّراً عن بعد، شكلت تهديداً مباشراً على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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