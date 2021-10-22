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«فيسبوك» تضيف ميزة جديدة للتسوق عبر تطبيق «واتساب»

«فيسبوك» تضيف ميزة جديدة للتسوق عبر تطبيق «واتساب»
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق الواتساب أنها قدمت خلال الفترة الماضية، كتالوجات وعربة أساسية إلى تطبيق “واتساب” حتى يتمكن المستخدمون من التسوق مباشرة من التطبيق.

ومن خلال هذه الميزة يمكن للأنشطة التجارية الآن تنظيم العناصر في كتالوجاتها حسب الفئة، وبذلك لن يضطر المستخدم للتمرير عبر قوائم طويلة من العناصر للعثور على ما يبحثون عنه.

وأشارت الشركة، إلى أنها تعمل على تحسين هذه العملية من خلال إضافة المجموعات، وهي قوائم مصنفة بشكل أساسي تسهل على مستخدمي “واتساب” العثور على المنتجات التي يرغبون بها في أقل وقت ممكن.

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