«STC» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف في عدة مجالات بالرياض

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أعلنت شركة الإتصالات السعودية (STC) ، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات، بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت في إعلانها عبر البوابة الإلكترونية عن تفاصيل الوظائف والشروط كالتالي:

الوظــائف:

1- خبير تعلم الأعمال:

المسؤوليات:

– الحفاظ على المعرفة الحديثة حول أحدث تقنيات وأساليب التدريب أثناء العمل وإعادة توجيهها لكبار السن ، من أجل تمكين تطوير عمليات التعلم التجريبي.

– تقديم المشورة بشأن التقييم الشامل لإمكانات القيادة واستعداد التعاقب لجميع المديريات العامة ورؤساء الأقسام.

– تقديم المشورة بشأن صياغة وتنفيذ إستراتيجية فعالة للتعلم والتطوير ، من أجل ترقية والحفاظ على معارف ومهارات وكفاءات الموظفين – تقديم و / أو تسهيل مبادرات التدريب الخاصة بدورات التدريب والتطوير التنظيمي المتنوعة مثل (الأعمال ، الوظيفية ، العلاقات الشخصية والقيادة والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) عند الحاجة ؛ يعزز استراتيجيات إدارة المعرفة الفعالة لتلبية المهمة والرؤية التنظيمية.

– تقديم و تسهيل التدريبات لأصحاب المصلحة الداخليين المعنيين بشأن عملية التوجيه والتدريب الفعالة ، من أجل ضمان إدارة جميع المواهب المهمة والعالية بشكل فعال داخل شركة الاتصالات السعودية.

– تقديم المشورة بشأن وضع الخطط التنموية لجميع المشاركين في تقييم المواهب ونتائج التقييم الأساسي وتعليقات المدير وبيانات الأداء.

– توفير الخبرة الفنية والمشورة بشأن مختلف أساليب التدريب أثناء العمل والغرفة الصفية ، وتقييم القيادة وتقنيات التطوير ومنهجيات تخطيط القوى العاملة من خلال مواكبة اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات.

– إجراء بحث حول قياس عائد الاستثمار على استثمارات التدريب وتقديم المشورة لكبار السن حول أحدث أساليب عائد الاستثمار التي يمكن تنفيذها داخل شركة الاتصالات السعودية. – تقديم المشورة بشأن صياغة مبادرات الجودة الداخلية وضمان الاتصال وتنفيذها عبر المديريات العامة للموارد البشرية.

2- اختصاصي المكافآت:

المسؤوليات:

– إدارة عمليات الفريق اليومية ضمن نطاق محدد ، من خلال تنفيذ عمليات العمل ذات الصلة وضمان الدقة.

– حل الاستفسارات المتصاعدة المتعلقة باستطلاعات الموارد البشرية الدورية وإعادة توجيهها إلى كبار السن ، لحل المشكلات المعقدة. – المشاركة في إجراء البحوث لمواكبة أفضل الممارسات من أجل طرح أفكار للتحسين المستمر في مجالات السياسة ذات الصلة.

– المساعدة في إجراءات الدفع لجميع الأعمال التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها لأطراف ثالثة وتقارير حالة الميزانية على أساس منتظم لكبار مباشرة. -مراجعة التقارير الفنية المتعلقة بأنشطة الموارد البشرية ، في الوقت المناسب ، حسبما ينطبق على الدور.

– التعامل مع تحديد أي مشاكل عملية متكررة أو تناقضات وتقديم توصيات لتحسين العمليات الحالية.

– دعم أعضاء الفريق وحل الاستفسارات الروتينية لضمان استمرارية العمل.

– الاتصال مع المشرفين الآخرين لبناء علاقات عمل فعالة ويحدد التآزر.

التقديم:

1- خبير تعلم الأعمال

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2- اختصاصي المكافآت

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