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وظائف شاغرة في «أرامكو».. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في «أرامكو».. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال الموارد البشرية، وذلك عبر بوابة التوظيف الرسمية.

وأشار الإعلان إلى أن هذه الوظائف متاح التقديم فيها للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مسئول عمليات الموارد البشرية.

(HR Operations)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو مجال ذي صلة.

– خبرة 3 سنوات في عمليات الموارد البشرية أو مساعد الموظفين أو كشوف المرتبات أو الموارد البشرية / المناصب الإدارية ذات الصلة.

– الإلمام ببرنامج ATS وقواعد البيانات.

– معرفة قوانين العمل.

– مهارات تنظيمية ممتازة.

– مهارات اتصال قوية.

ملخص المهام الوظيفية:

– المساعدة في العمليات اليومية لوظائف ومهام الموارد البشرية.

– تنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات ، تدريب ، إلخ).

– التعامل مع طلبات الموظفين فيما يتعلق بقضايا الموارد البشرية والقواعد واللوائح.

– إعداد ومراجعة وتحليل والتحقق من كشوف المرتبات الشهرية وعمليات المداد.

– التعامل مع إعداد كشوف المرتبات من خلال توفير البيانات ذات الصلة (الغياب ، المكافأة ، الإجازات ، إلخ).

– التعامل مع عمليات التسجيل والحذف للتأمينات الإجتماعية (Gosi).

عن واعد:

مركز أرامكو السعودية لريادة الاعمال “واعد” ذراع أرامكو لتمويل ريادة الأعمال في المملكة، تم انشائه عام 2011 لتشجيع روح المبادرة لدي الأفراد ودعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة المحلية وتعزيز ودعم ريادة الاعمال بالمملكة العربية السعودية، كما يقوم المركز بدور ريادي منسجم مع التوجه الإستراتيجي للمملكة للتحول نحو الإقتصاد القائم على المعرفة والذي يعتمد على الإبتكار والتقنية وينوع مصادر الدخل.

التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة اضغطهنا:

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