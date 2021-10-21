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وزارة الصحة تكشف عدد جرعات اللقاح التي تم إعطائها حتى الآن

وزارة الصحة تكشف عدد جرعات اللقاح التي تم إعطائها حتى الآن
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن عدد اللقاحات التي أعطتها للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها وصلت إلى أكثر من 45 مليون جرعة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بفضل الله أكثر من (45,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وحثت الوزارة من لم يحصل على اللقاح على سرعة التسجيل عبر تطبيق صحتي.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الصحة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 54 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة، بينما تراجع عدد الحالات الحرجة إلى 84 حالة.

 

 

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