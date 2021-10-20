316 مليار ريال.. حجم التجارة بين المملكة ودول الخليج

تواصل- فريق التحرير:

سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة وأشقائها دول مجلس التعاون الخليجي في 2020 ، قفزة جيدة في حجم الصادرات والواردات، حيث بلغ حجم التجارة 316 مليار ريال.

وبحسب ما نشرته الاقتصادية فقد بلغت الصادرات 124 مليار ريال، والورادات 192 مليار ريال.

وكان الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، قد ترأس اليوم وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بمملكة البحرين.

وشهد الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج دراسة وتقييم الهيئات التابعة للجنة التعاون التجاري، وانسيابية التجارة البينية بين دول المجلس.

وجرى في الاجتماع مناقشة مذكرة ظاهرة الشركات الوهمية، التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات، إضافة إلى مبادرات دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزراء على ضرورة أهمية الأمور الآتية:

1-استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة.

2- استيفاء إجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة.

3- تيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دول المجلس.