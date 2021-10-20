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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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عطل يضرب «انستقرام» في 3 دول

عطل يضرب «انستقرام» في 3 دول
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تواصل- وكالات:

شهد تطبيق “انستقرام” عطلًا جديدًا مساء اليوم الأربعاء، في أمريكا وكندا وروسيا، فيما يعمل التطبيق- حتى كتابة هذه السطور- بشكل طبيعي في المملكة والعديد من الدول الأخرى.

وأفاد موقع “داون ديتيكتور”، برصد عطل في عمل منصة “إنستقرام” المملوكة لشركة “فيسبوك” في الولايات المتحدة، حيث اشتكى 41% من عطل في عمل التطبيق، ولا يستطيع 37% من الرواد نشر صور أو فيديوهات جديدة في موقع التواصل الاجتماعي، كما قال 22% إن هناك صعوبات في تحميل المواد، هذا بالإضافة إلى وجود أعطال في كندا وروسيا لكنها ليست بشكل كبير للغاية.

وفي 4 أكتوبر الماضي، ضربت أزمة أعطال كبيرة شركة فيسبوك التي تستحوذ على “انستقرام” و “ماسنجر” أيضًا، قبل أن يتم حل المشكلة بعد 7 ساعات من العطل التام.

 

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