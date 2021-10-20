الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية وترغب بالعمل عند آخر ما الإجراء؟.. الجوازات ترد

عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية وترغب بالعمل عند آخر ما الإجراء؟.. الجوازات ترد
0

تواصل- فريق التحرير:

استفسر مواطن عن الإجراءات المطلوبة، من أجل نقل العاملة المنزلية إلى شخص آخر بعد أن عمل لها خروج نهائي.

وقال المواطن عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :”عملت خروج نهائي للعاملة المنزلية أثناء فترة التجربة وترغب بعمل عند شخص آخر، ماهو الإجراء علماً أني موافق على طلبها”.

من جانبه رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على الاستفسار قائلًا :” التعليمات تشترط إلغاء التأشيرة وإصدار هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء، نسعد بخدمتك”.

 

مواد ذات صلة

لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب

لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب

«أبشر» تحذر المستخدمين من المواقع المشبوهة: تستغل بياناتكم

«أبشر» تحذر المستخدمين من المواقع المشبوهة: تستغل بياناتكم

جددت رخصة القيادة ودفعت رسوم التوصيل ولم تصلني.. المرور يُجيب

جددت رخصة القيادة ودفعت رسوم التوصيل ولم تصلني.. المرور يُجيب

طارق الحميد: في آبل المجيب الآلي اسمه «سيري» وفي أبشر اسميناه «مسرور»

طارق الحميد: في آبل المجيب الآلي اسمه «سيري» وفي أبشر اسميناه «مسرور»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>