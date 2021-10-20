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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب

لديه مخالفة حمل جوال لكنها كانت قطعة حلوى فماذا يفعل؟.. المرور يُجيب
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تواصل- فريق التحرير:

اشتكى مواطن من تحرير مخالفة قيادة ضده بسبب حمله الجوال أثناء القيادة، حيث يؤكد أن ما كان بيده ليس جوالًا ولكنها كانت قطعة حلوى، مشيرًا إلى أنه تقدم باعتراض وتم رفضه، ليتفاعل معه حساب إدارة المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال المواطن في شكواه عبر حساب “أبشر”، :”عندي مخالفة حمل جوال أثناء القيادة وأنا والله مامسكت الجوال كل مافي الأمر أني كنت ماسك قطعة حلوى وقدمت اعتراض ورفض، كيف اقدر أقدم اعتراض ثاني ؟”.

فيما رد حساب “المرور السعودي” عبر تويتر، قائلًا :” مرحبا بك، للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.

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