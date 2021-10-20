الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«واتساب» يصالح مستخدميه بـ3 مزايا جديدة.. تدمير الرسائل ذاتياً

«واتساب» يصالح مستخدميه بـ3 مزايا جديدة.. تدمير الرسائل ذاتياً
0

تواصل – وكالات:

يواجه تطبيق واتساب الكثير من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن شروط استخدام التطبيق الجديدة في بداية هذا العام.

وذلك ما جعل الشركة تراجعت عن شرط إيقاف استخدام التطبيق عن المستخدمين الذين لا يقبلون سياساتها الجديدة.

وقد عملت الشركة لكسب تأييد المستخدمين مرة أخرى، وذلك من خلال العديد من الميزات الجديدة التي تحسن من تجربة استخدام الخدمة.

تدمير ذاتي
تقدم واتساب ميزة جديدة لإخفاء الرسائل المرسلة بعد مرور فترة زمنية تبلغ 7 أيام من إرسالها، وقد تقوم الشركة في التحديث القادم بتقديم خيارات أكثر للمستخدمين .

وذلك من أجل تحديد المدة التي تختفي الرسالة بعدها تلقائيًا دون أي تدخل منك فيها، وتعتبر هذه الميزة من المميزات المطلوبة في التطبيق.

وبدلًا من الخيار الافتراضي 7 أيام يمكن للمستخدمين تعيين اختفاء الرسائل المرسلة لمدة تتراوح بين 24 ساعة و 90 يوما.

رسائل صوتية دون توقف
لا يمكنك الاستماع إلى الرسائل الصوتية في واتساب والعمل على تطبيق آخر في الوقت نفسه حاليًا، ولكن هذا الأمر في طريقه للتغيير.

وبدأت الشركة في اختبار خيار بدء الاستماع ثم الخروج من المحادثة مع الاستمرار في تشغيل الرسالة الصوتية.

وأثناء التشغيل يتم تثبيت نافذة في الجزء العلوي من التطبيق مع خيار إيقاف تشغيل الرسالة الصوتية مؤقتًا أو إيقافها نهائيًا.

تخزين الرسائل
كجزء من ميزة الأجهزة المتعددة والتي تتيح لك استخدام واتساب عبر المتصفح بدون الحاجة إلى تشغيل بيانات الهاتف الذكي. تقوم الشركة باختبار ميزة تخزين الرسائل المرسلة الأخيرة على خوادمها للسماح لجميع أجهزتك بتنزيلها.

وعلى الرغم من أن هذه الرسائل تظل مشفرة من طرف إلى طرف وتكون محفوظة فقط للمدة يستغرقها تسليمها إلى جهازك. إلا أن هذا يعد أمرًا مهما للغاية خاصة للمستخدمين الذين يشغلون التطبيق عبر أجهزة متعددة.

وأعلنت واتساب مؤخراً أنها ستنهي الدعم للعديد من طرز هواتف أندرويد القديمة اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر القادم، حيث تفقد الأجهزة التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 القدرة على إرسال الرسائل والصور أو إجراء مكالمات الفيديو.

وهذا يأتي ضمن سياسة الشركة في تقديم العديد من المزايا التي تتطلب أنظمة تشغيل حديثة لتعمل بشكل كامل. مثل المكالمات الجماعية القابلة للانضمام والملصقات.

مواد ذات صلة

واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً

واتسآب لأصحاب هذه الهواتف: خدماتنا ستتوقف عنكم نهائياً قريباً

تخزين الصور والمقاطع والملفات.. ميزة جديدة من «واتساب»

تخزين الصور والمقاطع والملفات.. ميزة جديدة من «واتساب»

واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها

واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها

قريباً.. واتساب يتيح ميزة جديدة ينتظرها مستخدموه

قريباً.. واتساب يتيح ميزة جديدة ينتظرها مستخدموه

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>