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قائمة بأسماء الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا

قائمة بأسماء الدول الأكثر تضرراً في العالم بوباء كورونا
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تواصل – وكالات :

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 241.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.535.730، وإجمالي الوفيات 4.912.810.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ728192 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.130.987.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603855 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.664.879.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452454، وإجمالي إصابات 34.094.373.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 221314 وإجمالي إصابات 7.936.798.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199882 وإجمالي إصابات 2.190.396.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143049 وإجمالي إصابات 4.236.287.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139265 وإجمالي إصابات 8.581.278.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131655، وإجمالي إصابات 4.722.188.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126910 وإجمالي إصابات 4.983.527.

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