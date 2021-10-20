اندلاع حريق هائل في مدينة صناعية وسط إيران (فيديو وصور)

تواصل – وكالات:

اندلع حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران، مما أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا تزال فرق الإطفاء تواصل مكافحة النيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن ”حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم بالمدينة الصناعية في مقاطعة زرندية بمحافظة مركزي“، مشيرة إلى أن ”فرق الإطفاء تحاول منذ ساعات السيطرة على الحريق“.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن ”النيران اشتعلت في البداية في جزء من معمل لتعبئة الزيت والشاي في بلدة المأمونية الصناعية بمقاطعة زرندية، ولم يتم احتواء الحريق بالكامل بعد عدة ساعات“.