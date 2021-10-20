الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

اندلاع حريق هائل في مدينة صناعية وسط إيران (فيديو وصور)

اندلاع حريق هائل في مدينة صناعية وسط إيران (فيديو وصور)
0

تواصل – وكالات:

اندلع حريق كبير في مدينة صناعية وسط إيران، مما أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا تزال فرق الإطفاء تواصل مكافحة النيران، وفق ما نقلته وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن ”حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم بالمدينة الصناعية في مقاطعة زرندية بمحافظة مركزي“، مشيرة إلى أن ”فرق الإطفاء تحاول منذ ساعات السيطرة على الحريق“.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن ”النيران اشتعلت في البداية في جزء من معمل لتعبئة الزيت والشاي في بلدة المأمونية الصناعية بمقاطعة زرندية، ولم يتم احتواء الحريق بالكامل بعد عدة ساعات“.

مواد ذات صلة

ضبط مرتكبي واقعة «إضرام النار» في إطارات السيارات بالمنطقة الشرقية

ضبط مرتكبي واقعة «إضرام النار» في إطارات السيارات بالمنطقة الشرقية

مسؤول أوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

مسؤول أوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

(فيديو) حريق بطائرة مصرية في مطار  أوربي.. ماذا حدث

(فيديو) حريق بطائرة مصرية في مطار  أوربي.. ماذا حدث

الإرياني: تصعيد الحوثي في مأرب ينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام

الإرياني: تصعيد الحوثي في مأرب ينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>