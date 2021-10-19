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تلقى اللقاح ولم تتغير الحالة ويريد السفر.. «توكلنا» يُجيب

تلقى اللقاح ولم تتغير الحالة ويريد السفر.. «توكلنا» يُجيب
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تواصل- فريق التحرير:

رد تطبيق”توكلنا- خدمة المستفيدين”، على سؤال أحد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح لكن لم تتغير الحالة على التطبيق، بينما يريد السفر واقترب موعد رحلته.

وقال السائل عبر “تويتر” :” تم اعتماد اللقاح ولم تتغير الحالة على توكلنا حتى الآن، فضلاً دعمكم العاجل وذلك لقرب موعد الرحلة وشكراً”.

ورد التطبيق بالقول:” مرحبا بك عزيزي .. بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلاً التواصل مع وزارة الصحة لكي يتم ارسال بيانات التحصين الى توكلنا”.

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