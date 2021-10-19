تلقى اللقاح ولم تتغير الحالة ويريد السفر.. «توكلنا» يُجيب

تواصل- فريق التحرير:
رد تطبيق”توكلنا- خدمة المستفيدين”، على سؤال أحد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح لكن لم تتغير الحالة على التطبيق، بينما يريد السفر واقترب موعد رحلته.
وقال السائل عبر “تويتر” :” تم اعتماد اللقاح ولم تتغير الحالة على توكلنا حتى الآن، فضلاً دعمكم العاجل وذلك لقرب موعد الرحلة وشكراً”.
ورد التطبيق بالقول:” مرحبا بك عزيزي .. بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلاً التواصل مع وزارة الصحة لكي يتم ارسال بيانات التحصين الى توكلنا”.
مرحبا بك عزيزي
بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، فضلا التواصل مع وزارة الصحة لكي يتم ارسال بيانات التحصين الى توكلنا
نتشرف بخدمتكم
— تطبيق توكلنا – خدمة المستفيدين (@Tawakkalna_care)October 19, 2021