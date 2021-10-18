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عقوبات «صحية» بديلة عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

عقوبات «صحية» بديلة عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

قرر التجمع الصحي بالمدينة المنورة، تطبيق برنامج العقوبات البديلة لمخالفي أنظمة المرور، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق 183 عقوبة بديلة منذ مطلع العام الحالي 2021.

وأوضح تقرير صادر عن التجمع الصحي تفاهماً مع الإدارة العامة للمرور لتطبيق برنامج العقوبات البديلة لهذا العام.

واستقبل مكتب المرور الصحي التوعوي بمستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة 183 مخالفا حتى نهاية سبتمبر الماضي، وشهد شهر فبراير من العام ذاته ارتفاعا في عدد العقوبات (26 عقوبة)، فيما سجل شهر يناير عددا أقل في المخالفات (14)، وعزا التقرير الانخفاض النسبي إلى إجراءات واحترازات مكافحة فايروس كورونا.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصدر وصفته بالـ”مطلع”، أن الخدمات البديلة تقدم للمرضى المنومين في مستشفي العناية التأهيلية غير الطبية، وتتولى هيئة الجزاءات في المرور تحويل المخالف إلى الخدمات البديلة أو تطبيق العقوبة المقررة حسب نوع المخالفة التي تنص عليها لائحة المخالفات.

والعقوبات البديلة تطبق في غالب الأحوال على المخالفات غير المتعمدة.

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