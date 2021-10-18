الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

على غرار المملكة.. الكويت تصدر قرارات بتخفيف احترازات كورونا

على غرار المملكة.. الكويت تصدر قرارات بتخفيف احترازات كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، عن عدة قرارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بعد 24 ساعة من دخول قرارات تخفيف الاحترازات ضد كورونا في المملكة حيز التنفيذ.

ووافق مجلس الوزراء- بحسب إعلام محلي- على فتح المطار لكل رحلات الطيران ومنح التأشيرات لجميع الدول.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي، على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، والسماح بعقد الندوات والمؤتمرات وحفلات الأعراس وفق الاشتراطات الصحية.

كما وافق مجلس الوزراء، على إلغاء التباعد في المساجد وعودة الصلاة برص الصفوف.

 

مواد ذات صلة

المملكة تصعد للمركز الثاني عالميًا تليها الكويت في شبكات الجيل الخامس

المملكة تصعد للمركز الثاني عالميًا تليها الكويت في شبكات الجيل الخامس

الآن نزع الكمامة وإلغاء التباعد.. تعرف على القرارات التي دخلت حيز التنفيذ قبل قليل

الآن نزع الكمامة وإلغاء التباعد.. تعرف على القرارات التي دخلت حيز التنفيذ قبل قليل

دبلوماسي إيراني: لدينا تعليمات باحترام وتحسين العلاقات مع دول الجوار

دبلوماسي إيراني: لدينا تعليمات باحترام وتحسين العلاقات مع دول الجوار

مسؤول يوضح حقيقة وقوع أخطاء بمنهج «القرآن» للصف الثامن بالكويت

مسؤول يوضح حقيقة وقوع أخطاء بمنهج «القرآن» للصف الثامن بالكويت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>