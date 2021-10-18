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وظائف إدارية شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وظائف إدارية شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- أخصائي أول أداء الشركات.

(Corporate Performance Sr. Specialist)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجالات أخرى ذات صلة.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مسؤول عن تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية والتشغيلية (KPIs) وتطوير وإدارة بطاقات الأداء المتوازن لـ LCGPA.

 

 2- مساعد تنفيذي أول. 

(Sr. Executive Assistant)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجالات أخرى ذات صلة.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مهارات كتابة التقارير والعروض التقديمية.

– مسئول عن توفير الدعم التنفيذي والإداري والكتابي والخدمات لمكتب الرئيس التنفيذي ، والتي تغطي مجموعة من الأنشطة بما في ذلك إدارة المراسلات ، وترتيب الاجتماعات ، وحجز ترتيبات السفر ، وإعداد وثائق المكتب ، وما إلى ذلك.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

1- أخصائي أول أداء الشركات:

– ( اضغط هنا )

2- مساعد تنفيذي:

– ( اضغط هنا )

 

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