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«جاسوس روسي» داخل مكتب وزير الدفاع الفرنسي.. ما القصة؟

«جاسوس روسي» داخل مكتب وزير الدفاع الفرنسي.. ما القصة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنار باجوليه، المدير السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي، أن جاسوسا لحساب روسيا عمل في وزارة الدفاع الفرنسية عام 2017.

وسُئل “باجوليه” عن معلومات أفادت بأن جاسوسا لحساب روسيا كان يعمل في مكتب وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان الذي يتولى حاليا حقيبة الخارجية، فأكد في الشريط الوثائقي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن: “بالفعل، حين كنت مديرا عاما للأمن الخارجي، أبلغت الأمر إلى الحكومة.

وأصاف: “في السنوات الماضية كنا نقول كل هذا انتهى، بعد الحرب الباردة لم يعد لدينا وقت نهدره على جواسيس لم يعودوا موجودين. الأولوية هي لمسائل الإرهاب. لكننا نرى جيدا أن أنشطة التجسس لم تتوقف إطلاقا، وأن الوسائل التي يوظفها الروس والصينيون، إنما كذلك غيرهم، الأميركيون، لم تكن يوما بحجم ما هي عليه اليوم، دعونا نرى الأمور على حقيقتها”.

وكان موقع “ميديابارت” الإخباري الاستقصائي كشف في حينه هذه المعلومات، مفيدا بأن جاسوسا لحساب جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية جنّد مخبرا داخل مكتب جان إيف لودريان حين كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

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