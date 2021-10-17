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نزار باهبري: هذا ما تعلمته من كورونا وسأظل محافظاً عليه (فيديو)

نزار باهبري: هذا ما تعلمته من كورونا وسأظل محافظاً عليه (فيديو)
نزار باهبري
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تواصل – فريق التحرير:

روى د. نزار باهبري تفاصيل ما تعلمه من جائحة كورونا وخاصة بعد مروره بتجربة الإصابة بالفيروس والمعاناة من أعراضه وصولاً إلى التعافي والشفاء بفضل الله.

وقال باهبري، لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “تعلمت من هذه التجربة ممارسة الرياضة، لأني أول مرة أمارسها بعد الإصابة بكورونا، كذلك الحفاظ على الغذاء الصحي، وأيضا إنقاص الوزن 35 كيلو جرام.

وأضاف باهبري “أؤكد على أهمية لبس الكمامة وأخذ التطعيم، والتوعية بأهمية تلقي التطعيم، لأننا لا نريد لأي شخص على وجه الكرة أن يعيش بمضاعفات كورونا”.

 

 

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