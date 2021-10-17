تنبيه عاجل.. الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر إلى لبنان

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان، محذرة المتواجدين هناك من الاقتراب من الأماكن التي تشهد نزاعات.

وقالت الوزارة، في بيان: “نظرا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناء على قرار وزارة الداخلية… بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد”.

وتابع البيان: “كما تود وزارة الخارجية من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم”.

ويشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي أحداث دامية واشتباكات بالأسلحة قتل فيها 7 أشخاص على الأقل، على خلفية تظاهرات ضد المحقق في انفجار مرفأ بيروت.