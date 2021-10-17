وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيِِّمين المعتمدين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اليوم الأحد، توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال الأمن السيبراني؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريس في علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلها
- سعودي الجنسية
3.خبرة عملية لا تتجاوز 4 سنوات في مجال أمن المعلومات
- إجادة اللغة الإنجليزية.
المهام الوظيفية:
– إعداد ومراجعة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لوحدة الأمن السيبراني.
– التأكد من الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية والتشريعية للأمن السيبراني.
– التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لفحص واختبار شبكة الهيئة والبنية التحتية بالكامل، والنظم والبرامج للتأكد من متانتها.
– إنشاء وإدارة سجلات الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع إدارة المخاطر الداخلية.
– تقيم الثغرات الأمنية، وتحديد نقاط الضعف الحرجة في الأنظمة والشبكات والبنية التحتية.
– تقديم الدعم التقني و التخصصي في أي مسائل تتعلق بالتنسيق والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
– الإبلاغ فورًا عن أي حوادث أمنية معلوماتية يتم ملاحظتها أو الاشتباه بها.
– إعداد الخطط التقنية للمعالجة من الكوارث، وخارطة طريق لمعالجة كوارث العمل.
– إعداد وتنفيذ خطط التوعية الداخلية لموظفي الهيئة فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
آلية التقديم:
– تعبئة جميع الخانات
– استبعاد الطلبات غير المكتملة.
– عند إرفاق السيرة الذاتية التأكد من عدم وجود رموز خاصة في اسم الملف وتكون الصيغة المعتمدة هي PDF.
طريقة التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م، ويستمر حتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )