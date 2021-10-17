وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيِِّمين المعتمدين

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اليوم الأحد، توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال الأمن السيبراني؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريس في علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلها سعودي الجنسية

3.خبرة عملية لا تتجاوز 4 سنوات في مجال أمن المعلومات

إجادة اللغة الإنجليزية.

المهام الوظيفية:

– إعداد ومراجعة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات لوحدة الأمن السيبراني.

– التأكد من الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية والتشريعية للأمن السيبراني.

– التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لفحص واختبار شبكة الهيئة والبنية التحتية بالكامل، والنظم والبرامج للتأكد من متانتها.

– إنشاء وإدارة سجلات الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع إدارة المخاطر الداخلية.

– تقيم الثغرات الأمنية، وتحديد نقاط الضعف الحرجة في الأنظمة والشبكات والبنية التحتية.

– تقديم الدعم التقني و التخصصي في أي مسائل تتعلق بالتنسيق والتفاعل مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

– الإبلاغ فورًا عن أي حوادث أمنية معلوماتية يتم ملاحظتها أو الاشتباه بها.

– إعداد الخطط التقنية للمعالجة من الكوارث، وخارطة طريق لمعالجة كوارث العمل.

– إعداد وتنفيذ خطط التوعية الداخلية لموظفي الهيئة فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

آلية التقديم:

– تعبئة جميع الخانات

– استبعاد الطلبات غير المكتملة.

– عند إرفاق السيرة الذاتية التأكد من عدم وجود رموز خاصة في اسم الملف وتكون الصيغة المعتمدة هي PDF.

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م، ويستمر حتى يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )