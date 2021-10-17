احذر.. 5 آلام في المعدة يجب ألا تتجاهلها

تواصل – وكالات :

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ألم المعدة يمكن أن يكون في بعض الأحيان، دليلاً على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل سرطان الأمعاء.

وأوردت الصحيفة البريطانية، أهم الأعراض المعدية التي تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة، كالتالي:

ألم مصحوب بدم في البراز: سرطان الأمعاء

أحد أخطر أسباب ظهور الدم في برازك هو سرطان الأمعاء، وتشمل الأعراض ألمًا في البطن، وتغيرًا في عاداتك المعتادة في استخدام المرحاض، والحاجة إلى الضغط لإخراج الفضلات، وظهور الدم في البراز.

يمكن أن يكون الدم أيضًا علامة على القرحة المعدية أو التهاب المعدة والأمعاء أو التهاب القولون التقرحي.

ألم حاد في البطن: التهاب الزائدة الدودية أو قرحة في المعدة

الألم المفاجئ والحاد يمكن أن يكون أحد أعراض عدد من الحالات غير السارة، ومن المرجح أن يشير الألم المفاجئ والشديد جدًا إلى حدوث شيء خطير، لذا فإن الأمر يستحق فحصه بسرعة.

تشمل الأسباب المحتملة، حصى الكلى، والتهاب الزائدة الدودية، والقرحة الثاقبة، والحمل خارج الرحم عند النساء، وانسداد الأمعاء.

ألم مصحوب بالشعور بالغثيان: خلل في البطن

يمكن أن يكون الشعور بالغثيان مع آلام في المعدة مؤشرًا على وجود خلل في البطن أو تسمم غذائي، وغالبًا ما ينتشر الألم في جميع أنحاء البطن ويتسبب بمغص شديد، ويكون مصحوبًا بالإسهال.

الألم المصحوب بفقدان الوزن غير المبرر: السرطان

قد يكون فقدان الوزن غير المتوقع علامة مقلقة للغاية على وجود خطأ ما. وإذا كان مصحوبًا بألم في البطن، فقد يكون علامة على، السرطان أو التهاب البنكرياس، أو داء التهابي في الأمعاء مثل داء كرون أو التهاب القولون.

ألم مصحوب بالحمى: التهابات

بحسب الدكتورة جرافيس، فإن الحمى عادة ما تكون نتيجة للعدوى أو الالتهابات، وتشمل الأسباب المحتملة:

– التهاب الزائدة الدودية، حيث يبدأ الألم حول زر البطن ثم ينتقل إلى أسفل يمين البطن.

– التسمم الغذائي أو حشرة المعدة

– عدوى في المرارة (ألم في أعلى البطن أو أعلى يمين البطن)

– التهاب الرتج (التهاب في الجيوب في القولون)

– عدوى الحوض عند النساء أو خراج في تجويف المعدة