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متحدث «الداخلية»: مخالفة عدم ارتداء الكمامة سيتم تطبيقها في هذه الحالة

متحدث «الداخلية»: مخالفة عدم ارتداء الكمامة سيتم تطبيقها في هذه الحالة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أنه سيتم مخالفة كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأضاف المقدم الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك لبحث مستجدات كورونا بالمملكة، أنعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة ما عدا الأماكن المستثناة، مؤكداً على استمرار تطبيق المخالفات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية.

وتابع قائلاً: “سيتم مخالفة كل من لا يرتدي الكمامات في الأماكن المغلقة.. وعلى مؤسسات القطاع العام والخاص الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية”.

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