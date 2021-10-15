«تواصل» تنشر ملخصاً لعدد أيام الإجازات القصيرة للعام الدراسي الجاري

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، أمس الجمعة، عن تنظيمها إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت في وقت سابق عن التقويم الدراسي المعتمد للعام الدراسي الجاري 1443هـ، والذي تضمن 3 فصول دراسية لجميع مراحل التعليم العام، عدا المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات الأجنبية.

وتسهيلاً على المعلمين والطلاب، تقدم لكم صحيفة تواصل تواريخ وعدد أيام الإجازات القصيرة داخل الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي الحالي 1443هـ،في الانفوجراف أدناه: