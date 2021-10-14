الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب

كمين مُحكم يحصد 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي بمأرب
0

تواصل- فريق التحرير:

أعد الجيش اليمني كمينًا محكمًا، استهدف مليشيا الحوثي في محيط مديرية الجوبة جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 عنصرًا  في صفوف عناصر المليشيا الإرهابية.

ونقلت مواقع محلية عن مصدر أمني، أن الكمين المُحكم أسفر عن مصرع وإصابة 40 عنصرا إرهابيا من عناصر ميليشيا الحوثي.

وتواصل قوات الجيش مسنودةً برجال القبائل والغطاء الجوي للتحالف، حصد مسلحي المليشيا الحوثية في جبهات محافظة مأرب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق كان التحالف أعلن في بيان موجز القضاء على 150 عنصرا من مليشيا الحوثي الإرهابية بغارات جوية استهدفت المليشيا الحوثية في مديرية الجوبة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مواد ذات صلة

سقوط قتلى.. شاهد انتفاضة المسلمين في بنغلاديش ردًا على “تدنيس القرآن”

سقوط قتلى.. شاهد انتفاضة المسلمين في بنغلاديش ردًا على “تدنيس القرآن”

حصيلة يومين.. 70 قتيلاً من مليشيا الحوثي بينهم 43 قيادياً

حصيلة يومين.. 70 قتيلاً من مليشيا الحوثي بينهم 43 قيادياً

باستخدام السهام .. قتلى في هجوم مسلح  بالنرويج

باستخدام السهام .. قتلى في هجوم مسلح  بالنرويج

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية (فيديو)

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>