تعرف على خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكنك من متابعة حالة طلبك بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة هي عبارة عن خدمة استعلامية إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على سير المعاملات الخاصة بهم عن طريق منصة أبشر.

ومن مميزات الخدمة “توفير الوقت والجهد على المواطنين إذ يمكنهم الاطلاع على سير المعاملة في أي وقت دون الحاجة لزيارة المكتب”.