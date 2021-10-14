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«تمرين مشترك».. فيديو للحظة وصول القوات الجوية الملكية إلى الإمارات

«تمرين مشترك».. فيديو للحظة وصول القوات الجوية الملكية إلى الإمارات
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يرصد اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في تمرين «مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021» بكافة أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة «الظفرة» الجوية بدولة الإمارات.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العميد الركن عبدالله محمد الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض بن سعيد القحطاني وأركانات التمرين.

وفي لقاء مع قائد مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في التمرين أكد أنه قد تم اكتمال وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية، وكان نقل المعدات والمشاركين بقدرات من قواتنا الجوية 100%، وبدون أي تأثير على المهام الأخرى.

وأضاف أن مشاركة القوات الجوية الملكية بمنظومة (ف ١٥ اس اي) متعددة المهام في هذا التمرين جاء لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتاليه مشابهة للعمليات الحقيقية.

وأوضح، أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة قواتنا الجوية والعمل على المحافظة على تميزها الدائم في جميع المحافل ومنها التمارين المشتركة.

 

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