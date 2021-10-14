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تداولات 7.7 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

تداولات 7.7 مليارات ريال.. تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 74.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11699.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 194 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ينساب، وبترو رابغ، وجبسكو، وبتروكيم، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، وتنمية، وملكية ريت، وسدافكو، والأهلي ريت1 الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و 1.79% .

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، والعبداللطيف، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، و ينساب، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 573.89 نقطة ليقفل عند مستوى 23999.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم تقاسمتها 2812 صفقة.

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