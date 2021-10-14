«الصحة» توضح طريقة إعادة الأسنان عند سقوطها.. احفظها وتحرك سريعاً

تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة نصائح مهمة للتصرفات الصحيحة حال تعرض الشخص لضربة أو إصابة أسقطت أحد أسنانه. وأكدت أنه من الممكن إعادة السن لمكانه إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

وأوضحت الوزارة، إنه في حال سقوط أحد الأسنان الدائمة فيجب التوجه مباشرة إلى عيادة الأسنان خلال مدة لا تزيد على 30 دقيقة قدر الإمكان، ويجب قبلها التقاط السن من التاج (أعلى السن) وليس من الجذر.

وأشارت إلى أنه في حال كان السن متسخاً يجب شطفه سريعاً بالماء فقط دون فركه باليد أو بأي وسيلة أخرى، ويمكن إعادته لمكانه داخل الفم والضغط عليه بالإصبع برفق ثم إغلاق الفم بلطف.

ولفتت إلى أنه في حال تعذر إعادة السن لمكانه في الفم فيجب الحفاظ عليه رطباً بغمره بالحليب، وعدم غمره نهائياً في الماء لأن خلايا سطح الجذر لا تتحمل الماء لفترة طويلة.وأكدت ضرورة الوصول بأسرع وقت ممكن إلى عيادة الأسنان، فكلما كان الوقت بين سقوط السن والتوجه للعيادة أقصر، كانت النتيجة أفضل.

وأكدت أن تلك الإرشادات خاصة بالأسنان الدائمة فقط، أما الأسنان اللبنية فيجب عند سقوطها التوجه لعيادة الأسنان دون محاولة إعادة السن إلى مكانه في الفم.

وبينت أن الأسنان اللبنية هي التي تنمو خلال مرحلة الرضاعة، أما الأسنان الدائمة فهي التي تنمو بعد سقوط الأسنان اللبنية.

وشددت على أنه في حال وجود أي إصابة أو أعراض بمنطقة الرأس والعنق نتيجة الحـادث أو السقوط، كالشعور بدوخة أو اضطراب رؤية أو وجود جروح قطعية، فلا بد من إبلاغ الطبيب بذلك.