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17 % من مواطني المملكة مصابون بالسكر.. تحذير من ممارسات تسبب مضاعفات خطيرة

17 % من مواطني المملكة مصابون بالسكر.. تحذير من ممارسات تسبب مضاعفات خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور سعود السفري استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفيات القوات المسلحة بالهدا والطائف ونائب رئيس الجمعية السعودية للسكري إن نسبة مواطني المملكة المصابين بالسكر ما بين بين 17-18% .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجمعية في فندق فوكو بالرياض على هامش الندوة العلمية المقامة احتفالاً بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف عقار الأنسولين، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الرئيس المؤسس للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية د. الدكتور أحمد الجديع، والسيد ديميتري ليفاداس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لليلي للصناعات الدوائية في المملكة.

وتطرق السفري خلال المؤتمر إلى أهمية الإنسولين لمرضى السكر، مؤكدًا أن العقار الذي أصبح أيقونة طبية وحقق ثورة علاجية، مرّ بعدة مراحل تطويرية كبيرة خلال المائة عام الماضية، وبالرغم من أهمية الدراسات والأبحاث العلمية والتي كان من أبرزها بحث زراعة الخلايا الجذعية “خلايا بيتا” لإنتاج الأنسولين داخل البنكرياس إلا أن عقار الأنسولين الموجود حالياً مازال هو الأكثر فاعلية في علاج السكري بنوعيه الأول والثاني، وفقا لـ”المدينة”.

وحذر السفري من خطورة استمرار شريحة كبيرة من المجتمع في اتباع سلوكيات وأنماط معيشية خاطئة في حياتهم سواء من حيث الغذاء وتناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والسعرات الحرارية أو عدم ممارسة الرياضة، مما يؤدي حتماً إلى الإصابة بالسمنة المفرطة وخصوصاً بين الأطفال والمراهقين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته خطيرة وقاتلة.

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