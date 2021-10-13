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رغم وفاتها.. فوز مرشحة في الانتخابات العراقية يثير الجدل

رغم وفاتها.. فوز مرشحة في الانتخابات العراقية يثير الجدل
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تواصل- فريق التحرير:

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عقب إعلان مفوضية الانتخابات فوز مرشحة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الانتخابات وفاة المرشحة أنسام مانوئيل أسكندر، بحصولها على 2397 صوتا.

وعلق أقارب المرشحة الراحلة، على الجدل الذي صاحب إعلان فوزها، حيث قالت إحدى ذويها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها “كانت مرشحة مستقلة عن جميع المحافظات العراقية، وأصيبت لسوء الحظ بفيروس كورونا، وعلى إثره دخلت المستشفى وكانت قد تجاوزت الـ35 يوما لتنتقل بعدها إلى جوار ربها الكريم”.

وتابع أنها “حصلت على هذه الأصوات رغم عدم وجودها، وذلك يعود لأمرين؛ الأولى أن هناك من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة الله، ومع ذلك صوت لها تخليدا لها وإيمانا بها وعدم رغبتهم بذهاب أصواتهم سدى”.

وقالت:” أما السبب الثاني للتصويت لها بحسب التوضيح هو “عدم معرفة الآخرين بوفاتها لذلك تم انتخابها لأنها صاحبة مسيرة مهنية قيمة في مجال العمل وصاحبة مسيره تعاونيه في مجال الإنسانية ووقوفها جانب الشباب”.

يذكر أن قوائم مفوضية الانتخابات، أظهرت فوز المرشحة المتوفاة بـ2397 صوتا، وفق النتائج الأولية المعلنة قبل يومين.

 

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