تركي الفيصل يكشف شرط البشير لتسليم «بن لادن» .. وكيف رد عليه الملك عبدالله

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل عن تفاصيل الحوار الذي دار بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والملك عبدالله رحمه الله، بشأن تسليم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة للمملكة.

وقال الأمير تركي الفيصل، لبرنامج “الموقف” المذاع على “قناة السعودية”: “إن الرئيس البشير عرض على الملك عبدالله قبل أن يعرض على الأمريكان، تسليم أسامة ابن لادن”.

وأضاف “وكما ذكرت في كتابي إن الرئيس البشير قال لـ الملك عبدالله نريد أن نسلمكم بن لادن فقال أهلاً وسهلاً، وقال البشير يسعدني ان اشترط شرطا وهو “ألا يعاقب ولا يحاكم ولا يعرض للمساءلة إذا سلمناه لكم”، حينها قال له الملك عبدالله ما نقدر عندنا شرع الله سبحانه وتعالى ولا أحد فوق الشرع، وسيحاسب على ما قام به، وحينها سكت البشير ولم يعد يعاود العرض على الملك عبدالله”.