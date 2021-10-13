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بريطانيا: المسلمون أكثر فئة تتعرض لجرائم كراهية وعنف

بريطانيا: المسلمون أكثر فئة تتعرض لجرائم كراهية وعنف
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تواصل- وكالات:

نشر موقع الحكومة البريطانية، إحصائية عن وزارة الداخلية، حول جرائم الكراهية والعنف، مؤكدة أن ما يقرب من نصف ضحايا جرائم الكراهية في إنجلترا وويلز في العام الماضي كانوا من المسلمين.

وقالت الداخلية في تقرير إنه في العام المنتهي في مارس 2021، سجلت الشرطة 124091 جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، من بينها 2703 جريمة كراهية ضد المسلمين، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 85 ألف جريمة.

وجاء في التقرير أنه “في مارس 2021، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان أقل من نصف المستهدفين أي أن 45% منهم مسلمون.

وكانت المجموعة الثانية الأكثر استهدافا من اليهود بنسبة 22%، فيما لم تستهدف 16% من الجرائم، أي دين معلن”.

ووفقا للوزارة فإن جرائم الكراهية بدأت في الارتفاع منذ يونيو 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ثم ارتفعت في يونيو 2017 في أعقاب الهجمات الإرهابية في ذلك العام، ثم في صيف 2020 في أعقاب احتجاجات “حركة السود مهمة” والاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف التي أعقبت ذلك.

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