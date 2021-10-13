إجراء عاجل من «تيك توك» بحذف 80 مليون فيديو لهذا السبب

تواصل- وكالات:

أكدت منصة الفيديو القصيرة الرائدة في العالم “تيك توك”، على حذف أكثر من 80 مليون فيديو لانتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة للتطبيق، الأمر الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأربعاء، حول تقرير الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تمت إزالتها من المنصة في الربع الثاني من عام 2021.

وجاءت إزالة 81,518,334 مقطع فيديو عالميًا من أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من 1٪ من إجمالي المحتوى الذي تم تحميله، وذلك لحماية سلامة المجتمع ونزاهة المنصة، ومن بين هؤلاء، تم حذف 93٪ في غضون 24 ساعة من النشر و 94.1٪ قبل الإبلاغ عنها من قبل المستخدم. والإنجاز الأكبر هو اكتشاف أن 87.5٪ من المحتوى الذي تمت إزالته لم يحظ بأي مشاهدات.

عند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3٪ من المحتوى الذي يروج للتحرش التنمر و72.9% الذي يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية قبل الإبلاغ عنهم، وهي زيادة كبيرة مقارنًة بــ 66.2٪ و 67٪ على التوالي في الربع الأول من هذا العام.

ويرجع هذا التحسين في أرقام حذف مقاطع الفيديو إلى تبني الجمع الرائد بين التكنولوجيا والإشراف على المحتوى من قبل فريق تحقيقات مخصص يستخدم لتحديد مقاطع الفيديو التي تنتهك السياسات. لتطبيق هذه السياسات بشكل أفضل، يتلقى مشرفو المجموعات أيضًا تدريبًا منتظمًا لتحديد المحتوى المغلوط الذي يتضمن معلومات مغايرة للواقع والإهانات والتنمر.

أعلنت المنصة أيضًا عن إعدادات محسنة لغلق التعليقات والأسئلة أثناء البث المباشر، حيث يمكن لصناع المحتوى حظر مشاهدين محددين مؤقتًا لمدة من الوقت تتراوح بين بضع ثوانٍ أو طوال مدة البث المباشر. بمجرد حظر المستخدم، ستتم أيضًا إزالة سجل تعليقات المستخدم بالكامل، بالإضافة إلى الخيار الحالي لإيقاف التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام فلتر الكلمات الرئيسية.