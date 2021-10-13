يشاهد بالعين المجردة.. «القمر الأحدب» يقترن بكوكب «زحل» الليلة

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يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل؛ وسيكون بالقرب منهما إلى اليسار بالنسبة للراصد كوكب المشتري وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي .

ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره يصل إلى تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

وتابع أبوزاهرة “أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك غدًا سيلاحظ أن القمر قد ابتعد نحو الشرق وسيصبح بين زحل والمشتري بالنسبة للراصد، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض”.