الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يشاهد بالعين المجردة.. «القمر الأحدب» يقترن بكوكب «زحل» الليلة

يشاهد بالعين المجردة.. «القمر الأحدب» يقترن بكوكب «زحل» الليلة
0

تواصل – فريق التحرير:

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل؛ وسيكون بالقرب منهما إلى اليسار بالنسبة للراصد كوكب المشتري وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي .

ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره يصل إلى تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

وتابع أبوزاهرة “أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك غدًا سيلاحظ أن القمر قد ابتعد نحو الشرق وسيصبح بين زحل والمشتري بالنسبة للراصد، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض”.

 

 

 

مواد ذات صلة

يشاهد بالعين المجردة.. فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل الليلة

يشاهد بالعين المجردة.. فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل الليلة

«الزعاق»: أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق

«الزعاق»: أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق

استشاري يوضح 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي

استشاري يوضح 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي

الزعاق: برودة الليل ستزيد بدءاً من الغد والشتاء القارس بعد 90 يوماً (فيديو)

الزعاق: برودة الليل ستزيد بدءاً من الغد والشتاء القارس بعد 90 يوماً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة