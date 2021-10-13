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«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

«التحالف»: تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت قوات التحالف أنه تم أيضاً تدمير 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيا وأن الخسائر البشرية لها تجاوزت 108 عناصر إرهابية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك.

وأوضحت قوات التحالف أن استمرار المليشيا في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشارت إلى انتهاك مليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

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