توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة وسحب ممطرة على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – كون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها, فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وأرتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس حار نسبياً

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب”، أن يستمر الطقس حارا في عموم المناطق بينما يكون حار نسبياً في المناطق الشمالية ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الفرصة متاحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة