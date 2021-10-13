الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة وسحب ممطرة على عدة مناطق

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة وسحب ممطرة على عدة مناطق
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – كون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها, فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وأرتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس حار نسبياً

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب”، أن يستمر الطقس حارا في عموم المناطق بينما يكون حار نسبياً في المناطق الشمالية ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الفرصة متاحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة 

 

مواد ذات صلة

طقس الأربعاء..الأرصاد تتوقع ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الأربعاء..الأرصاد تتوقع ضباب ورياح نشطة على هذه المناطق

الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت

الحصيني: غدًا أمطار على هذه المناطق و«الوسم» يبدأ السبت

توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>