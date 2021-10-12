ضربة موجعة للحوثي.. مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا بمأرب

تواصل- فريق التحرير:

وجهت قوات الجيش اليمني، ضربة موجعة لمليشيا الحوثي، المتمردة في اليمن، حيث تكبدت المليشيا خسائر فادحة خاصة في الأرواح على جبهة مأرب.

وبحسب ما أعلنه الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، فقد قتل وأصيب العشرات من عناصر المليشيا جنوبي المحافظة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يخوضون معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي على جبهات مختلفة بمأرب.

وتمكنت قوات الجيش من تكبيد المليشيا خسر فادحة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى مادية منها تدمير ثلاثة أطقم وآليات عسكرية.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية عدة غارات لتجمعات وآليات للمليشيا في مواقع متفرقة جنوب مأرب أسفرت عن خسائر في الرواح والعتاد بين عناصر المليشيا.