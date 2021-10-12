خبيرة بصندوق النقد: كورونا ما زال يعيق انتعاش «الاقتصاد العالمي»

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حذرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات، اليوم الثلاثاء، بأن الوباء لا ينتهي في أي مكان طالما أنه لم ينته في كل مكان، مشددة على أن عدم التكافؤ في التلقيح عبر العالم ما زال يعيق الانتعاش التام للاقتصاد العالمي.

وقالت غوبينات إن التخفيض هامشي إلا أنه يخفي مراجعات كبيرة لبعض الدول، مشيرة إلى أن الآفاق باتت قاتمة جدا بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل، وفقا لـ”أ ف ب”.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 5.9% مقابل 6% في توقعاته السابقة في يوليو.

وأوضح الصندوق الذي يصدر توقعاته الاقتصادية بمناسبة اجتماعاته الخريفية مع البنك الدولي، أن نحو 58% من سكان الدول المتقدمة باتت ملقحة بالكامل ضد كوفيد-19، مقابل 36% في الدول الناشئة وأقل من 5% في الدول الفقيرة.

ومن المشكلات المطروحة على الاقتصاد العالمي نقاط الاختناق في نظام الإنتاج التي بلبلت سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى احتقان في الموانئ وانقطاع مجموعة كاملة من المواد ولا سيما أشباه الموصلات، وتسبب بزيادة في كلفة التصدير.

وفي الولايات المتحدة تحديدا، يجد الصناعيون صعوبة في زيادة وتيرة إنتاجهم، ما حمل صندوق النقد الدولي على خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأول في العالم إلى 6% للعام 2021 مقابل 7% في يوليو.

غير أنه رفع توقعاته للعام 2022 إلى 5.2% على ضوء خطط الإنفاق الهائلة بآلاف مليارات الدولارات التي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن تطبيقها.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو عام 2021 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 5%.

لكن هذه النسبة تنطوي على تباين كبير بين مختلف الدول، مع رفع التوقعات لفرنسا التي سرّعت حملة تلقيح سكانها بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 6.3%، يقابله خفض التوقعات لألمانيا التي تعاني من النقص في أشباه الموصلات بمقدار -0.5 نقطة مئوية إلى 3.1%.

أما الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم والتي انطلق منها الوباء أواخر 2019، فستبقى محرك النمو العالمي محققه نموا بنسبة 8% (بتراجع -0.1%)، إلى جانب الولايات المتحدة والهند (+9.5%، بدون تغيير).

ورفع الصندوق توقعاته لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي عانت بشدة من الوباء، إلى 6.3% بزيادة 0.5%، بعدما سجلت عام 2020 انكماشا حادا بلغ -7% مقابل -3.1% على المستوى العالمي.

وبالنسبة للعام 2022، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي بمستوى 4.9%.