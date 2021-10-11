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في وقت قياسي.. المرور يعلن ضبط قائد المركبة المتهور (فيديو)

في وقت قياسي.. المرور يعلن ضبط قائد المركبة المتهور (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي “المرور السعودي” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ضبط قائد المركبة المتهور الذي اصطدم بمركبة أخرى على طريق سريع وكاد أن يتسبب في كارثة.

وجاء تحرك “المرور” بشكل سريع وتمكن من تحديد السيارة وضبط قائدها في وقت قياسي.

وكتب “المرور السعودي”، تعليقًا على الفيديو المتداول للواقعة :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام“.

كان رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدالوا فيديو يوثق مصادمة متعمدة بالسيارات بين قائد مركبة وأخرى على طريق سريع.

ويظهر في الفيديو قيام قائد مركبة بالاصطدام بسيارة أخرى وحدوث تلفيات بها مما كان سيسبب كارثة باصطدام أكثر من سيارة في بعضهم.

وطالب رواد مواقع التواصل، بتحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، بسبب ما كان يمكن أن يتسبب فيه من كارثة وإلحاق الضرر بالآخرين، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق النظام عليه.

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